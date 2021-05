UFFICIALE – Suning, creato fondo con lo Stato per sviluppo vendita al dettaglio da 2,5mld

Con una nota, Suning Group, proprietaria anche dell'Inter, ha annunciato di aver istituito con lo Stato cinese un fondo da 2,5 miliardi

Suning Group ha annunciato oggi di aver firmato un accordo quadro per l'istituzione di un nuovo fondo per lo sviluppo della vendita al dettaglio con beni di proprietà statale della provincia di Jiangsu e beni di proprietà statale nella zona municipale di Nanchino. Il nuovo fondo per lo sviluppo della vendita al dettaglio è finanziato congiuntamente da Suning, beni di proprietà statale e beni di proprietà statale municipale di Nanchino e capitale sociale, con una dimensione totale di 20 miliardi di renmimbi (pari a circa 2,5 miliardi di euro).

Sulla base dei principi di mercato e dello stato di diritto, il fondo adotterà metodi come investire in asset di alta qualità di Suning e in attività di alta qualità con la premessa di salvaguardare i rischi di investimento. Utilizzerà ulteriormente il ruolo guida di Suning come moderna impresa di circolazione delle imprese per realizzare una cooperazione vantaggiosa per tutti tra risorse statali e private e per promuovere lo sviluppo sostenuto e rapido del moderno sistema di circolazione del commercio".