Sole 24 Ore – Suning, sempre più probabile cessione Inter nel 2022. Ed è certo che…

L'avventura di Suning al comando dell'Inter è agli sgoccioli? Secondo il Sole 24 Ore, sembra proprio di sì.

Redazione1908

L'avventura di Suning al comando dell'Inter è agli sgoccioli? Secondo il Sole 24 Ore, sembra proprio di sì. Il 2022 potrebbe essere l'anno del definitivo addio della famiglia Zhang alla società nerazzurra. Anche se le trattative per il passaggio di proprietà non verranno portate a termine in Italia.

“Ormai appare certo che la vendita della squadra da parte di Suning, se verrà come sembra probabile annunciata nel 2022, non vedrà lo svolgimento delle trattative in Italia.

Dopo aver siglato a Londra con il fondo Oaktree un finanziamento da 275 milioni con interessi a doppia cifra in modo da avere le risorse per la continuità gestionale dell’Inter, Suning si è chiusa a riccio. Sta rifinanziando per 400 milioni in Europa con Rothschild il debito sui due bond, ma ha trasferito ogni possibile trattativa sulla cessione del club a Nanchino, dove il gruppo Zhang resta in pratica commissariato dal Governo cinese che segue ogni mossa e fa pressing per una uscita veloce dal mondo del calcio"