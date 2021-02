SM: “Suning, addio all’Inter solo per 1 mld. E la proprietà recapita un messaggio alla squadra”

Poche ore dalla gara cruciale contro la Fiorentina, ma l’Inter sta giocando un’altra partita fondamentale: quella fuori dal campo, con la questione societaria che tiene banco. Dopo la proposta del fondo di Londra Bc Partners, è arrivata la risposta di Suning: “Troppo bassa – spiega SportMediaset -, nonostante la crisi e il momento difficile: Suning ha rispedito a Bc Partners la sua offerta ufficiale da 750 milioni.

La famiglia Zhang, secondo fonti vicine alla proprietà cinese, solo per cifre da un miliardo in su, prenderebbe in considerazione l’idea di lasciare l’Inter. Zhang vuole invece mantenerla, provando a passare la tempesta post-pandemia attraverso un socio di minoranza che permetta un aumento di capitale da 200 milioni per far fronte a tutti i pagamenti in scadenza in agenda. Nel frattempo Suning cerca di tranquillizzare l’ambiente, facendo filtrare che non farà mancare il suo sostegno economico per tutto il 2021. Rassicurazioni fondamentali per una squadra che vuole tornare a vincere”.