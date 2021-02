Suning, titolo sospeso: due le ipotesi che coinvolgono anche l’Inter

La famiglia Zhang è alla ricerca di una soluzione per trovare liquidità e garantire continuità alle proprie attività

Fabio Alampi

La notizia arrivata ieri dalla Cina ha scosso l'ambiente Inter: il titolo azionario Suning è stato sospeso alla Borsa cinese in attesa di nuove comunicazioni da parte dell'azienda, con la famiglia Zhang che ha deciso di mettere in vendita una quota pari al 20-25% di suning.com per rafforzare le finanze del gruppo e proseguire con le strategie a lungo termine.

Due le ipotesi possibili

Come scrive il Corriere della Sera, allo stato attuale delle cose ci sono solo due ipotesi per il gruppo Suning, che avrebbero ripercussioni anche sull'Inter: "Il titolo Suning è sospeso alla Borsa di Shenzen in attesa di comunicazioni dall'azienda. Due sono le ipotesi che circolano. La prima: il gruppo Alibaba di Jack Ma è pronto a prendere il controllo del gruppo proprietario dell'Inter. La seconda: lo Stato cinese è in procinto di entrare nel capitale".

Zhang garantisce sull'Inter

"Di certo l'azienda Suning ha dichiarato che vi sarà un'operazione di trasferimento del 20-25% del capitale con un cambio del controllo che oggi per poco più del 50% fa capo alla famiglia Zhang. Suning da parte sua nei giorni scorsi ha fatto sapere che onorerà tutti gli impegni nel 2021 per quel che riguarda l'Inter. Ciò non toglie che la famiglia Zhang sia sempre alla ricerca di finanziatori e non abbia chiuso il dialogo con il fondo Bc Partners che ha alzato l'offerta a 800 milioni".