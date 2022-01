Supercoppa italiana, niente rinvio per questi motivi. Data e orario di Inter-Juve

Il consiglio della Lega di A ha respinto al mittente la proposta di rinvio formulata dai due club nelle scorse ore

“Uno spostamento in primavera avrebbe potuto beneficiare, questo era stato il ragionamento, di una maggiore partecipazione di pubblico contando sull’auspicato abbassamento della curva epidemiologica, oggi particolarmente cattiva, e su minori restrizioni per la presenza di pubblico. Ma c’era un problema di calendario, al momento attuale infatti non esiste neanche uno slot libero (ricordate il tentativo, arenatosi praticamente subito, di rinviare la giornata di campionato più vicina alle semifinali playoff in cui la Nazionale di Roberto Mancini si giocherà il posto per i Mondiali di Qatar 2022?). Insomma, sarebbe stato necessaria congelare la calendarizzazione della partita rischiando però l’ingorgo di impegni fra la fine del campionato, gli epiloghi delle coppe e gli appuntamenti azzurri con la Nations League.