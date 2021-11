UFFICIALE – Lega annuncia: “Supercoppa Inter-Juve a Milano il 12 gennaio”

In mattinata era già filtrata la notizia che adesso è stata ufficializzata: al Meazza la sfida tra i detentori dello scudetto e i detentori della Coppa Italia

Nella nota della Lega Calcio si legge: "Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi questa mattina in videoconferenza, ha deliberato all'unanimità che la Supercoppa Italiana 2021 si disputerà allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Il trofeo, giunto alla 34ª edizione, si giocherà in Italia per la 23ª volta, a fronte delle 11 Coppe assegnate all'estero. Lo stadio milanese detiene il record di Finali disputate e si appresta ad ospitare il trofeo per la 12ª volta nella storia della competizione".