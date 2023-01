Inter, Lukaku spinge per essere in panchina: decisiva la rifinitura. Inzaghi…

Alla vigilia della Supercoppa, Romelu Lukaku ha svolto un allenamento in tre fasi. Romelu vuole essere almeno in panchina

Alla vigilia della Supercoppa, Romelu Lukaku ha svolto un allenamento in tre fasi. All’ingresso qualche piccolo esercizio fisico in solitaria, poi buona parte della seduta con i compagni, infine di nuovo un personalizzato.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Romelu spinge per essere in panchina, Inzaghi probabilmente lo accontenterà. Decisiva la rifinitura di stamattina.