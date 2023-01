Supercoppa, Inzaghi ritrova due pilastri. Dubbio in difesa. Attacco? Il tecnico non ha…

In vista della Supercoppa in programma mercoledì a Riyad, Simone Inzaghi dovrebbe potere contare su Barella e Calhanoglu

In vista della Supercoppa in programma mercoledì a Riyad, Simone Inzaghi dovrebbe potere contare sul miglior Calhanoglu , che con il Verona ha dimostrato di avere recuperato dai fastidi muscolari accusati a Monza. Anche Barella , che contro i gialloblù ha giocato nel finale, sembra già pronto dal punto di vista fisico. "Visto che Mkhitaryan a San Siro ha riposato nel finale, è probabile che il terzo di centrocampo sarà lui. Anche perché Brozovic non è ancora in forma, Asllani prosegue il percorso di maturazione e Gagliardini nelle gerarchie di Inzaghi è una riserva", sottolinea Repubblica.

"In difesa l'unico dubbio è se De Vrij possa scalzare uno dei tre titolarissimi: Skriniar, Acerbi e Bastoni. Per quanto riguarda l'attacco, Inzaghi non ha sciolto i dubbi sulla possibilità di impiegare Lukaku. Un guaio, certo. Ma vista la forma di Lautaro e Dzeko, che pure col Verona ha mostrato qualche problema di mira, la prospettiva di affrontare il Milan senza il belga in campo non spaventa. O per dirla con Inzaghi: lascia tranquilli".