CdS / Supercoppa, Inter-Juve a San Siro: 5 gennaio difficile, la data papabile…

Le ultime novità su luogo e data della Supercoppa Italiana, che si contenderanno l'Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri

La Lega Serie A continua a lavorare sulla data in cui si disputerà la gara di Supercoppa Italiana tra l' Inter e la Juventus . Con il passare dei giorni, si riducono sempre più le possibilità di volare in Arabia Saudita, con la soluzione di restare in Italia - e al 'Giuseppe Meazza' in San Siro - che prende corpo.

Per quanto riguarda la data, la prima scelta sarebbe il 12 gennaio, con il 19 - una settimana più tardi - in alternativa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Lega vuole garantirsi il tutto esaurito o quasi per il match. Sicurezza che non ci sarebbe il 5, sovrapponendosi alle vacanze natalizie e a Milan-Roma, in programma il 6: in quel caso la sfida tra rossoneri e giallorossi dovrebbe essere rinviata.