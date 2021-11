Supercoppa, Inter-Juve in Italia: le attese sull’incasso. L’Arabia Saudita aveva…

I retroscena sulla decisione ufficializzata ieri dal Consiglio di Lega sul trofeo che si giocherà il 12 gennaio a Milano

Inizialmente la sfida si poteva giocare il 22 dicembre a Riad dopo che gli arabi avevano esercitato, anche se in ritardo, l'opzione. Ma organizzarla in poco tempo avrebbe messo in difficoltà le due società con i calendari "e provocato disagi superiori al premio di 7,5 milioni di euro", si legge nell'articolo di Monica Colombo. Ancora da capire se a San Siro ci sarà capienza al 100% (ieri la Vezzali ha frenato), ma con lo stadio tutto esaurito si parla di un incasso da sei mln. Anche un anno fa il trofeo si era giocato in Italia, a Reggio Emilia. Era stato Juve-Napoli.