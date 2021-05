ESPN – Superlega, chiesti 2 anni di squalifica per 4 club. “Accordo UEFA-Inter ad un passo”

L'UEFA è pronta ad infliggere pesanti sanzioni disciplinari ai club che hanno firmato l'adesione alla Superlega, secondo quanto riferisce ESPN

Secondo quanto riferisce ESPN, l'UEFA ha trascorso gli ultimi dieci giorni parlando con i 12 club nel tentativo di raggiungere un accordo per una sanzione minima e per avere la conferma che tali club non porteranno avanti l'idea della Superlega. Con 7 club (Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, City, United e Tottenham), l'intesa sarebbe stata già raggiunta mentre l'Inter "è vicina ad un accordo, anche se non è stato ancora formalizzato", riporta ESPN.