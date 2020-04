Suso: “Sono stato vicino all’Inter all’epoca di Spalletti. Lui mi aveva detto…”

Suso ha rilasciato un’intervista in collegamento su Skysport e ha parlato della sua esperienza in Italia, al Milan. Tra le tante cose raccontate c’è stata anche questa: «Sono molto allenato a Milano e al calcio italiano, a tutto quello che riguarda l’Italia. Mi ha fatto diventare un giocatore. Mi piacerebbe tornare lì. Ho passato sei mesi bellissimi. Se è vero che mi ha cercato l’Inter e sono stato vicino ai nerazzurri quando c’era Spalletti? E’ vero che avevamo parlato con Monchi della Roma, ma non era un discorso reale. Con l’Inter invece c’era stata un’offerta ed è vero che avevo parlato con Spalletti. Voleva andassi all’Inter, mi aveva detto che sarei stato un giocatore importante e che sarei diventato con lui un calciatore migliore. Giocavano benissimo in quel momento. Il loro sistema di gioco si adattava benissimo a me e lui era un grande allenatore. Ma mi spiaceva cambiare squadra. In Spagna è brutto cambiare da una squadra all’altra. Non cambiavo casa e non avrei dovuto fare il trasloco».

(Fonte: SS24)