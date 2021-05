Tagliafico: “Inter grandissimo club, ho parlato con Zanetti. Voglio una nuova sfida”

Le dichiarazioni del laterale argentino dell'Ajax Nicolas Tagliafico sull'interesse dell'Inter e il possibile trasferimento

Nicolas Tagliafico conferma la possibilità di trasferirsi all' Inter . Il laterale argentino, 28 anni e dal gennaio 2018 all' Ajax , è intervenuto in collegamento su Radio Marca per parlare del suo futuro.

"È chiaro che sono venuto qui con l'idea di vincere più trofei possibili con l'Ajax. Oggi mi trovo molto bene in questo club, che non è solamente grande in Olanda ma continua a crescere in Europa. Ma credo che questo sia il momento giusto. Sento di aver vinto abbastanza titoli qui. La verità è che mi piacerebbe trasferirmi in un campionato più competitivo. Questo si vedrà. Sono molto tranquillo qui, sto bene, e vediamo che succederà. Zanetti? Per me è sempre stato un esempio. Giocava nella mia stessa posizione, poi era disciplinato e professionale. Ammiravo il suo modo di lavorare. Con Javier ho avuto modo di parlare in passato, ci conosciamo. L'Inter è un grandissimo club. Sono molto tranquillo. Vediamo..."