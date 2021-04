Tagliafico: “L’Inter ha storia e blasone, l’interesse fa piacere. Zanetti il mio idolo”

Il laterale dell'Ajax, Nicola Tagliafico, parla delle indiscrezioni sull'interesse dell'Inter e il possibile approdo in nerazzurro

Nicolas Tagliafico si prepara alla sfida contro la Roma . Il terzino argentino affronterà i giallorossi di Fonseca all'Olimpico nella gara di ritorno dei quarti di Europa League . L'obiettivo dei lancieri è ribaltare l'1-2 dell'andata e conquistare un posto in semifinale. A poche ore dal fischio d'inizio, il classe 1992 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb e ha parlato delle voci che lo accostano all' Inter :

"È incredibile essere accostato a una squadra del genere, con tutta questa storia e questo blasone. Posso dirvi che il mio idolo di sempre è Javier Zanetti, che ha giocato tutta la sua carriera proprio in maglia nerazzurra. Quest'interesse non può altro che farmi piacere, ma io sono una persona realista e oggi preferisco quindi concentrarmi esclusivamente sul presente. Adesso mi godo il momento e l'avventura con l'Ajax, poi vedremo cosa accadrà in futuro...".