Tare svela: “Inzaghi ha qualcosa in più. All’apparenza inganna: sempre solare ma in realtà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato così di Simone Inzaghi: "Già da giocatore si intravedeva qualcosa di speciale, lo stesso si poteva dire di Guardiola: avevano qualcosa in più. Simone in apparenza inganna: è sempre solare ma in realtà è molto profondo e cura ogni piccolo dettaglio, lui parte dal primo minuto della mattina fino all'ultima della sera cura tutto in modo maniacale. Ha qualcosa in più rispetto agli altri nel creare un rapporto con la squadra e a livello individuale. Lui e Pippo hanno un modo di pensare molto simile.