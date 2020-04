Tebas: “Messi? Se se ne va non è un dramma. Ma in Serie A cifre stressate e questo…”

Intervenuto in videoconferenza con i giornalisti di tutta Europa, Javier Tebas, presidente della Liga, ha commentato così le notizie in merito al possibile approdo di Lionel Messi in Italia, nello specifico all’Inter: “Non penso che l’arrivo di Messi possa risolvere i problemi della Serie A, che sono legati alla pessima relazione tra debiti, alti, e incassi, insufficienti. Le cifre della Serie A sono stressate, e questi problemi economici non li risolve certo Leo Messi. A me piacerebbe che Messi restasse qui, ma se ne dovesse andare non sarebbe un dramma: si diceva che senza Cristiano Ronaldo la Liga avrebbe perso soldi, e invece ne abbiamo guadagnati, persino in Portogallo. I grandi giocatori aiutano ma non sono essenziali per un campionato”.

(Gazzetta.it)