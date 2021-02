Inter, tempi stretti: un mese per una nuova due diligence. “A meno che Zhang non decida di…”

La volontà dell’Inter e di Suning sembra chiara: la proprietà vuole ascoltare le proposte di altri fondi a Bc Partners. I tempi sono però stretti: Zhang ha diverse scadenze da dover rispettare e ha bisogno di liquidità imminente. Spiega infatti Il Giorno: “Chi mostrerà le carte migliori potrebbe a breve partire con la due diligence, ma per analizzare i conti (anche andando spediti) non ci vorrà meno di un mese abbondante. Questo a meno che la famiglia Zhang, sotto la pressione delle tante spettanze da corrispondere, non decida di accettare i 750 milioni offerti dal private equity per la maggioranza delle quote“.