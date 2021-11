Ten Hag: “Tifosi contro Onana? Vogliono il meglio per l’Ajax. Un club come il nostro…”

Il tecnico ha parlato della situazione portieri in casa Ajax commentando le critiche dei tifosi rivolte a Onana

Nove mesi dopo la squalifica per doping, André Onana è tornato a disposizione di Ten Hag. Una situazione delicata da gestire per l'allenatore perché il portiere ha scelto di non rinnovare ed è finito nel mirino dei tifosi dei Lancieri: "Andre si unisce, ma al momento Remko (Pasveer, ndr) è il nostro primo portiere. Penso che un club come l'Ajax abbia bisogno di una buona squadra di portieri. Quando ci sono lacune, è necessario agire e riunire i migliori giocatori disponibili. Poi combatteranno insieme".