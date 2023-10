Tesoro Inter, gli esterni volano: 3 gol e 8 assist in 4. Il confronto con l’anno scorso

Il paragone — Mettendo a confronto le batterie sugli esterni con la passata stagione, Inzaghi può godersi maggiori garanzie rispetto a quelle offerte dai ricambi un anno fa, con Bellanova a destra e Gosens (che aveva chiuso in crescendo) sulla sinistra. In più se Dimarco si è confermato un giocatore totale, come dimostra più di tutte la sfida decisa a Empoli, Dumfries ha fatto un salto in alto sul piano della continuità rispetto ad alcune brutte prestazioni del 2022-2023. In campo, nei momenti chiave, danno costantemente la sensazione di poter infastidire gli avversari o creare pericoli. Entrambi sono i titolari inamovibili (ed entrambi si stanno avviando al rinnovo del contratto fino al 2027), ma in un’annata così lunga e di fronte a un calendario così fitto alcuni turni di riposo saranno imprescindibili, lasciando a Inzaghi la possibilità di ruotare soprattutto durante i cicli terribili di partite ogni tre giorni.

Nel bilancio degli esterni a tutto campo, inoltre, non entra soltanto la produzione offensiva, ma anche la generosità e la partecipazione alla fase difensiva, dove risalta una retroguardia capace di non prendere nessun gol in 6 partite su 9. Su questo aspetto gli scontri diretti in campionato saranno la prova della verità, per verificare il rendimento e la tenuta anche nelle sfide di alta fascia mantenendo all’orizzonte il sogno della seconda stella.

E manca il vero Cuadrado — Dopo aver chiuso l’anno della cavalcata europea con la nomination nella squadra dell’anno dell’ultima Champions, Dimarco è ripartito con il piede schiacciato sull’acceleratore, mantenendo il vizio di segnare gol belli e pesanti oltre a garantire la solita dose di cross e chilometri macinati sulla sinistra. Su quel versante per Carlos Augusto non sarà facile stare al passo, ma l’ex Monza a Salerno è riuscito a entrare in un’azione da gol (assist per Lautaro) e a sbloccarsi nonostante un minutaggio limitato. All’appello manca un Cuadrado al 100% (non è stato neppure convocato dalla Colombia per le prossime gare). L’ex bianconero punta a tornare al massimo proprio dopo la sosta, quando l’Inter affronterà un altro filotto di sfide ravvicinate in tre settimane, incluso il doppio scontro con il Salisburgo fondamentale in chiave Champions per avvicinare il passaggio agli ottavi", si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)

