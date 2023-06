CorSera – Thuram, beffa clamorosa Milan: “Pensavano di avere un’autostrada libera davanti”

Quando sembrava sul punto di accettare l'offerta del Milan, ecco il blitz dell'Inter che ha stravolto i piani mercato dei rossoneri. Thuram sarà presto un giocatore dell'Inter, accettata l'offerta di 6 milioni l'anno. Una vera e propria beffa per il Milan che puntava su di lui per rinforzare l'attacco.

"Dalla sede interista di viale della Liberazione è partita la chiamata che ha rimescolato le carte e rovinato i programmi dei rossoneri. «Ehi Marcus, che ne dici di venire alla Pinetina?». Una beffa clamorosa, in coda a una serie di dispetti, manovre di disturbo, sorpassi e controsorpassi fra i due club. Marcus Thuram, da settimane individuato dal club rossonero come il giocatore da alternare con Giroud per finalizzare il gioco della squadra ha accettato il progetto prospettatogli da Marotta e Ausilio. In scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, Thuram jr ha riflettuto finora sulle proposte ricevute. Prima ha scartato l’offerta del Psg, quando è stato chiaro che l’allenatore sarebbe stato Luis Enrique e non Nagelsmann. Ieri il no anche al Lipsia, che aveva storto il naso davanti alla richiesta del ventiseienne di ottenere un bonus alla firma da 10 milioni", si legge sul Corriere della Sera.