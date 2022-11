Gds – Thuram, Bayern in pole: Juve e Inter osservano da lontano. C’è una sola certezza

Marcus Thuram è il pezzo pregiato del prossimo mercato. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, l'attaccante del Borussia Monchengladbach fa gola a tante squadre, tra cui anche Juventus e Inter. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in vantaggio in questo momento c'è il Bayern Monaco. "In questo momento in pole c'è il Bayern Monaco, ma non vanno comunque escluse sorprese. Thuram sarebbe perfetto per completare in ottica futura la rosa di Nagelsmann : dopo un passato da esterno offensivo, adesso è diventato a tutti gli effetti una prima punta. Non ha chili e centimetri in abbondanza, ma ha il fisico per "reggere botta" e soprattutto è tecnico e rapido".