Pedullà: “Thuram-Inter, contatti vivi: è più di un’azione di disturbo. Milan freme”

Torna d’attualità il nome di Marcus Thuram per il mercato dell’Inter. Come riportato da Alfredo Pedullà , esperto di Sportitalia, “contatti vivi anche poco fa dell’Inter per Thuram, è più di un’azione di disturbo. Oltretutto non un interesse nuovo, visto che l’Inter aveva seguito già due anni fa l’attaccante ora in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

Ma adesso l’Inter è tornata in scena, al punto che anche nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti con il suo entourage. È più di un azione di disturbo, come spiegato in nottata, oltretutto (in attesa della decisione per Lukaku) l’Inter avrebbe bisogno di almeno un altro attaccante considerato che Dzeko è andato al Fenerbahce e che Correa non è intoccabile. Il Milan pensa di aver fatto tutto quello che avrebbe dovuto per Thuram, offrendo un ingaggio di 5 milioni più bonus. Il Milan avrebbe dovuto avere una risposta tra ieri e oggi, la aspetta con ansia mista a fiducia, ma l’irruzione dell’Inter non era e non è una semplice azione di disturbo”, si legge.