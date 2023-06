TS – Inter, Thuram prende il posto di Dzeko. “Stesso stipendio. Ora Lukaku e Correa…”

"Altro che Milan, Marcus Thuram sarà un giocatore dell’Inter! Il 25enne francese sarà il sostituto di Edin Dzeko da cui erediterà anche lo stipendio, visto che il club nerazzurro gli ha offerto un ingaggio da 6.5 milioni più bonus per le prossime cinque stagioni, ma con un costo al lordo simile al bosniaco che non usufruiva dei vantaggi del decreto crescita". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al colpo Thuram messo a segno dall'Inter.

Un vero e proprio blitz che si è concretizzato nelle ultime 48 ore, con Marotta e Ausilio che hanno piazzato il sorpasso clamoroso sul Milan, che era in vantaggio fino a ieri pomeriggio. " La società rossonera si era mossa con forza su Thuram nelle ultime due settimane, gli aveva proposto un ingaggio da 6 milioni e un ruolo da protagonista. E le indicazioni che erano arrivate nelle ultime 24 ore facevano pensare a una strada ormai in discesa: no al Psg, no al Lipsia e media tedeschi che nella mattinata di ieri davano per scontato l’arrivo a Milano, sponda rossonera", commenta poi Tuttosport che ricorda come il corteggiamento per Thuram sia nato già nel 2021 prima che l'infortunio del francese dirottasse i radar nerazzurri su Correa.