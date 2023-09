Thuram: “Gol? Ci spero, ma conta solo vincere. Facile giocare con Lautaro”

Parla Marcus Thuram prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina di San Siro. Ecco le parole del giocatore dell’Inter ai microfoni di DAZN: “Prima della partita spero sempre di fare gol, ma la cosa più importante è vincere, come nelle prime due partite, così sono l’uomo più felice del mondo. Coppia con Lautaro? Lautaro è un grande giocatore, facile giocare con lui. Inzaghi non ci chiede niente, io guardo Lautaro e lui guarda me, cerchiamo di fare il meglio possibile”.