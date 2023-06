Il Milan sembrava in netto vantaggio e pronto a chiudere per Marcus Thuram, ma il blitz dell'Inter ha sparigliato le carte e alla fine l'attaccante ha scelto di vestire il nerazzurro. "Del cambio di status dell’Inter se ne stanno avendo diversi esempi giusto in questi giorni. Insomma, non è un caso che Thuram abbia scelto la sponda nerazzurra del Naviglio rispetto a quella milanista. Eppure, il Diavolo sembrava in vantaggio, “sprizzava” fiducia e ottimismo".