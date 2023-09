Inter, Thuram super: “Avete presente la storia del leone e la gazzella? Si è pappato Thiaw”

"Il primo gol nasce da un tocco di prima di Thuram in anticipo su Thiaw e poi proseguito con la “resistenza” del francese al contrasto del difensore, crollato alle sue spalle. Il primo contrasto perso ha mandato in confusione il tedesco. Ammonito per essere entrato in scivolata sull’avversario diretto in una situazione in cui doveva temporeggiare per accompagnarlo verso il fondo. Ma il “mismatch” più evidente si è manifestato sul raddoppio dell’Inter. Thuram è scattato sul filtrante di Dumfries, Thiaw ha provato a rincorrerlo ma sugli ultimi passi i muscoli hanno ceduto e lui si è inchiodato, restando poi a due passi fatali di distanza quando il 9 nerazzurro ha spostato il pallone per tuonare all’incrocio con il destro. Era forse il miglior momento del Milan, il 2-0 ha causato frustrazione che il gol dei Leao non ha attenuato".