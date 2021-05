Inter, un tifoso: “Hisense il nuovo sponsor”. E spunta il like dell’azienda

Da tempo si parla di un possibile sbarco nel pianeta Inter di Hisense, colosso asiatico di tecnologia ed elettrodomestici: c'è un indizio

Da tempo si parla di un possibile sbarco nel pianeta Inter di Hisense, colosso asiatico di tecnologia ed elettrodomestici. L'azienda cinese, infatti, è fra le favorite per prendere il posto di Pirelli come prossimo main sponsor del club nerazzurro a partire dalla stagione 2021-22. E l'ultimo indizio social sembrerebbe andare proprio in questa direzione. Un tifoso interista, infatti, ha scritto un tweet in cui si sostiene, appunto, che Hisense sarà il nuovo sponsor principale dell'Inter: