TMW – Inter, Ausilio lascia? Per sostituirlo ci sarebbe già un’idea concreta

Sembrava fosse già deciso il futuro di Piero Ausilio. Invece il rinnovo di contratto non è stato ancora ufficializzato e iniziano a circolare le prime voci di un possibile avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo dell’Inter. A proposito di questo, TMW riporta: “Faggiano è stato caldeggiato da Antonio Conte, in realtà già nella scorsa estate, quando il suo nome era comparso con quello di Petrachi, poi finito alla Roma. Il Parma sta facendo benissimo anche quest’anno e lo status – non più da neopromosso, bensì da conferma – potrebbe calzare a pennello per la nuova Inter. Da un lato c’è, però, anche Piero Ausilio, molto vicino a Steven Zhang e alla proprietà. In ogni caso l’idea c’è ed è abbastanza concreta”.