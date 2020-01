Tra le operazioni che sta portando avanti l’Inter ci sono anche alcuni affari per il futuro. Il club nerazzurro è in pole position per il difensore del Verona Kumbulla, ma non solo. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, oggi ci sarebbe stato un incontro per Tonali con i suoi agenti e quelli di Darmian. L’Inter è iscritta all’asta per il giovane centrocampista dell’Inter- Sarà un derby d’Italia sul mercato, con il Psg sullo sfondo.