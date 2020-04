TS – Tonali, Inter e Milan provano ad ingolosire il Brescia: ecco il piano

Anche il Milan si è iscritto alla corsa per Sandro Tonali del Brescia. Per il centrocampista serviranno probabilmente meno dei 50 milioni chiesti finora da Cellino, in virtù delle difficoltà economiche provocate dalla pandemia in corso. Inter e Juve sono però sempre vigili: “Paratici, in ottimi rapporti con l’avvocato Beppe Bozzo (che è l’agente di Tonali) cercherà di evitare in tutti i modi un’asta e – proprio come Milan e Inter – nelle prossime settimane proverà a ingolosire Cellino con qualche contropartita tecnica di qualità”, spiega TuttoSport.

In particolare, sul club di viale della Liberazione, spiegano i colleghi: “I nerazzurri, orientati a proseguire l’opera di italianizzazione della rosa, osservano a debita distanza tutto ciò che accade su Tonali. Beppe Marotta e Antonio Conte hanno concordato di dover aggiungere almeno un centrocampista nuovo ai vari Barella, Brozovic, Eriksen e Sensi. Per il momento le richieste di Cellino sono troppo alte”.