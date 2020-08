GdS – Tonali, Il risultato del derby si è rovesciato: l’Inter ha altre priorità, linea calda con il Milan

Il Milan fa sul serio per Sandro Tonali, ora l’Inter rischia la beffa. A confermare il sorpasso del club rossonero sui ‘cugini’ nerazzurri è stato ieri lo stesso presidente del Brescia Massimo Cellino. Il numero uno delle ”Rondinelle” ha confermato il pressing di Maldini e nel conempo il calciatore vuole sapere quale sarà il suo futuro.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione al momento: “Il risultato del derby si è rovesciato nelle ultime ore: la trattativa con i nerazzurri pareva avviarsi a una felice conclusione: formula del prestito con obbligo di riscatto per una spesa complessiva di 35 milioni (3 in meno del Milan). L’Inter non è del tutto uscita di scena (nel mercato il finale è sempre imprevedibile) ma le priorità nerazzurre per la mediana oggi sono altre: Vidal o altri profili di esperienza internazionale. In più il centrocampo di Conte “rischia” di essere molto più trafficato. L’attesa interista gioca in favore del Milan, soluzione che il giocatore certamente apprezza. Tonali è in costante contatto con l’avvocato Beppe Bozzo, agente esperto in trasferimenti complicati. Bozzo ha un ruolo chiave nella vicenda: a sua volta mantiene il dialogo con le parti. E con Maldini la linea è calda da tempo: Paolo lavorava all’affare anche quando il suo futuro rossonero era più che mai incerto“.