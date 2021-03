Gds – Torino-Inter, moviola: 3 episodi da analizzare. Il rigore c’è. Hakimi…

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Torino, arriva la moviola della Gazzetta dello Sport

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Torino, arriva la moviola della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano analizza tre episodi chiave: il rigore per i nerazzurri, il gol dei granata e la rete decisiva di Lautaro. "All’Olimpico Valeri conduce in porto la gara senza troppi scossoni. Tre gli episodi principali da analizzare: il primo al 61’ quando Izzo, in ritardo, colpisce e atterra Lautaro nell’area difesa da Sirigu. Valeri si trova a un passo, valuta il tocco e l’intensità e concede un rigore che ci sta".