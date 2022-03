Inter, col Torino Perisic o Gosens? “La sensazione è che Inzaghi schiererà…”

Perisic e Gosens a sinistra, Dumfries e Darmian a destra: Inzaghi ha in organico quattro titolari e ognuno ha fin qui dato ottime risposte

Domani l'Inter avrà di fronte un impegno tutt'altro che semplice: di fonte ci sarà infatti il Torino di Ivan Juric, squadra ostica e in grado di mettere in difficoltà chiunque. E Simone Inzaghi, come spiega Tuttosport, è alle prese con un dubbio di formazione riguardante Robin Gosens: "Il tedesco è in ballottaggio con Perisic, ma la sensazione è che Inzaghi, per una partita così delicata, non voglia rischiare l’ex atalantino dall’inizio, affidandosi ancora a Perisic, fra i più positivi anche ad Anfield.