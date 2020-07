Tormentone Messi, Manolete (AS): “Non mi meraviglierei di vederlo all’Inter se…”

“In Italia parlano di un’offerta dell’Inter a Messi da 260 milioni di euro per un contratto di 4 anni. Mi sembra un’esagerazione ma se fosse vera e il Barcellona non facesse la rivoluzione che Messi sta chiedendo, allora non mi meraviglierei di vederlo fare le valigie“. Così Manolete, giornalista di AS, ha commentato le voci sul possibile assalto dell’Inter a Lionel Messi.

I nerazzurri avrebbero pronto un contratto da 260 milioni di euro lordi per 4 anni. Anche se qualunque minima chance dei nerazzurri passa attraverso l’eventuale decisione personale di Messi di lasciare il Barcellona e la Catalogna.