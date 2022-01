Torna la Pazza Inter: il turnover toglie sicurezze, con l’Empoli tre partite in una

I nerazzurri passano in vantaggio, vanno sotto, recuperano e superano il turno con un gol nei supplementari

Missione compiuta, ma quanta sofferenza: l'Inter batte 3-2 l'Empoli con un gol nei supplementari di Sensi e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Una notte "pazza", come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non si ferma più, ma era un po' che non faceva la pazza. Da quando Conte e Inzaghi l'hanno sistemata per bene. Il vecchio Dna riemerge in Coppa Italia, dove la tensione si allenta, il turnover fa perdere sicurezze e ti capita un Empoli che in giornata buona se la gioca con tutti. Ma la follia buona dell'Inter è qui. Nel riacciuffare partita e qualificazione ormai perse con la rovesciata ronaldiana di Ranocchia al 91'. E quindi vincere con Sensi che firma il 3-2 nei supplementari prima di firmare oggi per la Samp. Può darsi che ora cambi qualche strategia di mercato".