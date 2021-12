Tottenham stecca, Conte deluso: “In 11 contro 10, dobbiamo essere molto delusi”

Così il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, al termine dell'1-1 di oggi in casa del Southampton. In 11 contro 10 dal primo tempo

"Dobbiamo essere delusi perchè queste situazioni vanno sfruttate molto meglio rispetto a quanto abbiamo fatto noi. Portiamo a casa un pareggio e io e i giocatori dobbiamo essere delusi, avevamo una buona occasione da sfruttare per vincere una partita contro una squadra molto fisica e se con il Southampton non giochi sempre con la stessa intensità, rischi anche di perdere".

Così il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, al termine dell'1-1 di oggi in casa del Southampton, con i Saints in 10 dal 39°. Dopo il pari su rigore di Kane al 41°, nella ripresa due gol annullati agli Spurs. "Lascio agli arbitri e agli addetti alla Var le decisioni, non mi esprimo su queste situazioni, credo non sia giusto farlo", dice il tecnico italiano ai microfoni di Sky Sports UK.