Sky – Inter, difficile attaccarsi “al tram”. Una domanda resta d’attualità: “Con la Juve…”

“Difficile attaccarsi al tram”. A Skysport parlano dell’Inter e di un tram in corsa, di nome Hakimi, al quale è impossibile attaccarsi. Il difensore nerazzurro è l’unico che nei cinque top campionati europei ha contribuito a dieci gol: sei reti firmate direttamente da lui e quattro assist. Sta migliorando pure in fase di copertura, come gli aveva chiesto Conte. Quando ha spazio è imprendibile. E la sua assenza, nella gara di andata della Coppa Italia contro la Juventus si era sentita. Adesso ci sarà nel ritorno. E sarà una delle chiavi del match, insieme al duo Lukaku-Lautaro e alla tenuta difensiva.

“Per l’Inter quattro clean sheet consecutivi in Serie A, ma anche dagli scivoloni contro i bianconeri. La domanda su quale faccia mostrerà l’Inter contro la squadra di Pirlo resta d’attualità. Molto passerà dalla capacità di non subire gol nella gara di Torino. E anche dalla capacità di ribaltare l’azione. E lì con un tram ad alta velocità diventa tutto possibile“, ha concluso Matteo Barzaghi riferendosi nuovamente al giocatore marocchino.

(Fonte: SS24)