Tuttosport avverte la Juve: “Trattare con Marotta per Icardi sarà come andare…”

La Juventus rimane sulle tracce di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è uno degli obiettivi dei bianconeri per rinforzare il proprio reparto avanzato, insieme a Kane (il preferito) e Gabriel Jesus. Un’operazione non semplice, come scrive Tuttosport, anche per la precedenza che il Paris Saint-Germain vanta sull’ex capitano dell’Inter: “Su Mauro Icardi la stima della Vecchia Signora è rimasta immutata, ma la precedenza è del Psg (che ha il diritto di riscatto), altrimenti bisognerà accomodarsi al tavolo con l’Inter, con Marotta. Come andare incontro ad un uragano“.