CorSera – Lukaku, l’Inter ha chiesto 120 mln cash. Icardi sblocca il sostituto?

Il club nerazzurro tratta ormai da giorni la cessione del calciatore ma non è ancora arrivata l'offerta adeguata alla richiesta

110 mln + il cartellino di Zappacosta per Lukaku non bastano. L'Inter ha fatto la sua richiesta 120 mln cash (115 + bonus) al Chelsea . Nelle prossime ore la trattativa dovrebbe essere definita con l'intermediazione dell'agente del giocatore.

A quel punto, secondo il Corriere della Sera, due saranno i rinforzi che Simone Inzaghi spera di avere. I nomi sono quelli di Zapata e del 'suo' Correa. Keita resta sullo sfondo. Il giornale spiega anche che è il belga la prima scelta del Chelsea. Si era parlato di un inserimento del club inglese per Messi. Ma l'argentino è destinato al PSG.

Con il suo arrivo a Parigi potrebbe ritornare in Italia Mauro Icardi. Potrebbe andare alla Roma e a quel punto Dzekopotrebbe essere libero per l'Inter. Al momento si parla di una semplice suggestione e non di un'idea concreta.