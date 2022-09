Trevisani: “Onana? Nell’Inter è difficile imporsi: Handanovic non è felice se…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani , giornalista, si è soffermato di nuovo sul problema portiere in casa Inter: "Tra due squadre che si assomigliano, c'è la differenza tra i portieri, c'è un abisso. Maignan ha vinto il derby di febbraio e ha vinto quello di ieri. De Vrij da quand'è che gioca così? Come difende l'Inter? Poco aggressiva, la squadra si allunga e non è mai feroce e compatta.

L'Inter è qualche mese che ondivaga, che è umorale: una grande squadra non lo è. Va assolutamente provato Onana, lui pensava di arrivare facendo qualche partita: nell'Inter è difficile imporsi, Handanovic non è felice se si invade il suo territorio. Se Onana è arrivato e fa la riserva di chi ha la 19a statistica dei tiri respinti, forse non è contentissimo e non ha fatto la scelta più corretta e pensi di giocare".