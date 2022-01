Inter, tre colpi per l’estate: due per la difesa, Frattesi in mezzo. Opzione forte davanti

La dirigenza lavora già per la prossima stagione. Per rinforzare l'Inter di Inzaghi un acquisto per ogni reparto

Andrea Della Sala

Per gennaio la priorità dell'inter è un esterno mancino che possa far rifiatare Perisic. In estate, dopo l'ingaggio di Onana, si proverà a rinforzare la rosa di Inzaghi in ogni reparto.

"Si cercherà un centrale difensivo di valore (Luiz Felipe a zero o Bremer), un centrocampista, probabilmente italiano (Frattesi il preferito, poi Maggiore e Ricci) e un attaccante che prenda il posto di Sanchez che probabilmente saluterà la squadra così come Kolarov , Vecino e Vidal . Thuram del 'Gladbach rimane un’opzione forte, non sembrano esserci accelerazione per Alvarez del River, mentre rimangono caldi i nomi di Scamacca e Raspadori , anche se molto passerà anche dalla crescita di Pinamonti", spiega Tuttosport.