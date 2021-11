Tronchetti: “Inter? Grande applauso a Inzaghi, difficile pensare di poter competere così”

Il ceo di Pirelli, a margine della presentazione del Calendario Pirelli 2022, ha parlato dell'Inter che sta facendo bene con Inzaghi

Un'Inter che stupisce e convince anche Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli (oggi Global Tyre Partner dopo essere stata per 26 anni sulla maglia nerazzurra). "Sono soddisfatto ma bisogna vivere giorno dopo giorno - commenta Tronchetti a margine della presentazione del Calendario Pirelli 2022 - Era difficile pensare di competere come oggi, un grande applauso per questo a Inzaghi".