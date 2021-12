Tronchetti: “Bella Inter, in campo in modo perfetto. Ma campionato lungo. Inzaghi…”

Le parole dell'ad di Pirelli, tra gli sponsor nerazzurri, sul gioco della squadra del tecnico piacentino

Eva A. Provenzano

«E' molto difficile, il campionato è lungo, le situazioni altalenanti. Da tifoso dico che da più di dieci anni non mi diverto così a vedere l'Intergiocare, una squadra che gioca un bel calcio e sta dando il meglio grazie a un Inzaghi che ha la passione per il calcio, ci sta facendo vedere le cose che vogliamo vedere. E' una bella Inter, messa in campo in modo perfetto. Si vedrà». Così Marco Tronchetti Provera ai microfoni di La Politica nel Pallone su Gr Parlamento ha parlato della squadra nerazzurra che ieri sera è tornata prima in classifica.

«Siamo in una posizione molto bella, ma è anche bello vedere quattro squadre in lotta - ha aggiunto - anche l'Atalanta sta giocando un calcio bellissimo, per lo scudetto fa paura, ora possono concentrarsi sul campionato e possono impensierire tutti».

L'ad e vicepresidente di Pirelli ha parlato anche dell'inchiesta sulle presunte cattive plusvalenze nel calcio: «L'inchiesta sulle plusvalenze nel calcio si inserisce in una situazione molto complessa. Il calcio ha tema di fondo: non trova suo equilibrio finanziario e non si trova una soluzione. C'è da ripensare a come farlo tornare competitivo senza perdite enormi, e rimettere in grado le squadre italiane di competere in campo internazionale. C'è qualcosa che va cambiato e questo sport va aiutato a essere sostenibile: se altri hanno bilanci che stanno in piedi bisogna capire perché», ha spiegato.

Infine gli è stato chiesto dell'Italia e della qualificazione ai Mondiali:«C'è tutto il tempo per rivedere un'Italia forte: Mancini è un grande allenatore e ha a disposizione giocatori di buona qualità, sono ottimista. La squadra è potenzialmente forte. Il calcio italiano ha recuperato qualità in questi anni. Ci sono momenti in cui la tensione diminuisce ma abbiamo tempo».

(Fonte: agenzie)