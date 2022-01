Tronchetti: “Inter gioca bel calcio, Inzaghi può aprire ciclo. E i nuovi arrivi sono…”

L'Amministratore delegato di Pirelli, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sulla stagione dell'Inter e sugli ultimi acquisti

Vedo un'Inter che. gioca un bel calcio e questo è per ogni tifoso qualcosa che ci emoziona. La posizione in campionato è meritata perché la squadra sta veramente impegnandosi e l'allenatore ha fatto un lavoro stupendo. Questi due nuovi arrivi rafforzano la rosa e danno la possibilità di avere dei cambi nelle zone più delicate, tutte scelte giuste per rafforzare la squadra.