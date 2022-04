Tronchetti: “Inzaghi? Lo riconfermerei. Inter ora in fiducia. Polemiche? Dico…”

Le parole dell'ad di Pirelli: "Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Fosse per me lo riconfermerei. Ci ha dato grandi soddisfazioni ad inizio stagione"

"Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Fosse per me lo riconfermerei. Ci ha dato grandi soddisfazioni ad inizio stagione. Ha dato una struttura alla squadra in un momento molto complicato. Gli va riconosciuto questo merito in una mission impossible dopo l'addio di Conte e di alcuni giocatori fondamentali". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera , a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento sul tecnico nerazzurro dopo il successo di ieri sulla Juventus a Torino .

"Questa vittoria regala fiducia ad un'Inter che veniva da una serie negativa di partite e rischiava di perdere il discorso verso il successo che può riprendere grazie a questo risultato. Ci sono buoni segnali per il futuro. Per noi interisti è stata una serata speciale, ci ridà fiducia e speranza. Non è stata una grande partita, tra due squadre che si giocavano il futuro. La sorte ha deciso a favore dell'Inter. Polemiche arbitrali? È stata una serata particolarmente tesa, c'era una nervosismo quasi naturale vista la rivalità e la posta in gioco. Abbiamo visto situazioni complicatissime, alcune decisioni erano difficili se non impossibili, il Var ha dato evidenza della ripetizione del rigore".