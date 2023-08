Trubin, l’Inter ha già un accordo col giocatore. Shakhtar non molla, “Non è escluso che…”

Il portiere ucraino rimane un'opzione valida per la porta dell'Inter, ma al momento lo Shakhtar non cala le pretese

L'Inter aspetta il sì di Sommer dal Bayern, ma l'affare non sembra così semplice. Tutto apparecchiato, ma finché i tedeschi non trovano un sostituto la situazione non si sblocca. Sullo sfondo rimane sempre l'interesse del club nerazzurro per Trubin.

"Per Trubin lo Shakhtar Donetsk non abbassa le pretese. L’Inter è forte di un accordo già raggiunto con il giocatore. Accordo che si allunga anche con vista sul 2024: il portiere ucraino andrà in scadenza, non ci sarebbe da stupirsi se in ogni caso sbarcasse a Milano tra 12 mesi…", sottolinea La Gazzetta dello Sport