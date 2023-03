CdS – Trump-Inter, niente di vero. Zhang, questione stadio complica l’ipotesi cessione

"Trump nuovo proprietario dell’Inter? In realtà è solo una provocazione del suo avvocato, Joe Tacopina, che è pure il proprietario della Spal". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla frase di Tacopina all'interno di Italian Football Podcast: "«Se lo sfidassi e gli dicessi “Non vincerai mai niente con l'Inter”, allora probabilmente comprerebbe il club proprio per dimostrare che mi sbagliavo», ha detto all’interno di “Italian Football Podcast”. Insomma, non c’è nulla", commenta il quotidiano che poi aggiunge: