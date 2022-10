TS – Inter, da Zhang budget per rinnovo Skriniar: l’appuntamento con l’agente…

Servirà pazienza, certo, ma in viale della Liberazione sanno quanto importante sarà stringere i tempi della trattativa. Spiega oggi TuttoSport: "Determinante sarà dirimere al più presto la questione Skriniar, non fosse altro perché in caso di mancato accordo (ma tutti gli indizi portano alla fumata bianca, magari dopo qualche incontro) l’Inter si vedrebbe costretta a vendere il centrale a gennaio per monetizzare il cartellino di un giocatore che, altrimenti, potrebbe liberarsi a scadenza; e, contemporaneamente, il club dovrebbe trovare sul mercato un suo sostituto. Scenario che nessuno all’Inter vuole prendere in considerazione.

Steven Zhang ha già stanziato il budget per il rinnovo ma, per ratificarlo con il sorriso, attende la qualificazione Champions: motivo per cui l’appuntamento con l’agente è stato posticipato di una settimana rispetto a quanto inizialmente previsto. A Skriniar verranno garantiti 6 milioni più bonus, quanto prendono gli altri big nerazzurri. Intanto stasera andrà in campo con la fascia da capitano ben stretta all’avambraccio dopo essere stato scelto come testimonial per la terza maglia. Fatti, non parole".