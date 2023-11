TS – Inter-Sensi, addio a gennaio? Tre club interessati: sarà cessione se…

La parentesi di Stefano Sensi all'Inter è ormai vicina al capolinea. Quanto vicina lo si capirà nelle prossime settimane. Perché, secondo quanto riporta TuttoSport, non è escluso che le strade possano separarsi addirittura a gennaio. Si legge: "Una storia tendenzialmente sfortunata la sua con i colori nerazzurri e destinata a concludersi probabilmente a giugno, a meno che a gennaio un club - e ce ne sono di interessati, vedi Genoa, Cagliari e Salernitana - non sia disposti a investire di lui. Già, perché l’Inter, come si dice in questi casi, non ha intenzione di dare a Sensi il cartellino in mano".

Chiaro il messaggio quindi a eventuali pretendenti: "Chi lo vorrà, dovrà pagare. Ovviamente non tanto, ma quel poco che l’Inter potrà ricevere, unito al risparmio dell'ingaggio (circa 2 milioni lordi da gennaio a giugno), tornerà comunque buono magari per un’operazione in entrata che serva a completare l’organico, che si tratti di un quinto attaccante o un esterno di destra qualora Cuadrado - che ieri ha lavorato alla Pinetina per cercare di tornare in gruppo nei prossimi giorni ed essere convocato per Torino - non dia le necessarie garanzie".