Inter, tutte le cifre dell’operazione Oaktree: “Stando alle informazioni…”

Il Corriere dello Sport dà le cifre dell'operazione dell'ingresso di Oaktree come socio di minoranza nell'Inter

"Stando alle informazioni che circolano, l’intera operazione dovrebbe svolgersi seguendo un doppio binario". Apre così il focus del Corriere dello Sport in merito all'ormai in chiusura operazione Oaktree , pronto a diventare il nuovo socio di minoranza dell'Inter .

Il quotidiano dà tutte le cifre, spiegando come LionRock uscirà ufficialmente dal club nerazzurro:" Sul primo ci sarà l’effettivo finanziamento. Che, attraverso la controllante lussemburghese Great Horizon, farà arrivare nelle casse dell’Inter una cifra tra i 100 e i 150 milioni.

Per quanto riguarda il secondo, invece, si comincerà con il liquidare LionRock: il 31% del club nerazzurro vale 170 milioni, ma come equity saranno sufficienti poco più di 30 milioni, poiché il resto è stato ottenuto mediante un prestito garantito proprio da Suning. Oaktree, quindi, entrerebbe nell’azionariato attraverso un aumento di capitale per la cifra rimanente rispetto ai 275 milioni complessivi".